سيلفا يترك السيتي

لمّح الهولندي بيب ليندرز، المدرب المساعد في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى قُرب رحيل البرتغالي برناردو سيلفا، القائد الحالي في الفريق «السماوي»، بعد نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما أمضى 9 أعوام مع النادي الإنجليزي.

وأوضح ليندرز مساعد الإسباني بيب جوارديولا، أن رحيّل سيلفا، صاحب الـ31 عامًا، أمرٌ صعب على السيتي، مضيفًا :«من الصعب إيجاد بديله، عندما لا يلعب، يظهر مدى افتقادنا له، لكن لكل قصة نهاية، وأتمنى له الاستمتاع بهذه الأشهر القليلة المتبقية، لم يتبق سوى ستة أسابيع، وأن يحظى بتوديع يليق به».

وتابع مساعد جوارديولا :«سيلفا لاعب فريد من نوعه، طريقة تحكمه بالمباريات، تحركاته، تسلّمه للكرة، توجيهه للعب، ورؤيته للفرص كل هذه الصفات تجعله لاعبًا استثنائيًا لا يُضاهى».

وشارك سيلفا، منذ انضمامه إلى السيتي عام 2017 قادمًا من موناكو، في 450 مباراة، وفاز معه بـ 18 لقبًا، من بينها 6 ألقاب في الدوري، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد اللاعب الدولي البرتغالي في نهاية الموسم الجاري.

وما زال السيتي يملك فرصة الفوز بلقب الدوري، ويحتل المركز الثاني في «البريميرليج» برصيد 61 نقطة، من 30 مباراة، متأخرًا بفارق 9 نقاط عن أرسنال، المتصدر الذي خاض مباراة أكثر.

ويتحضر السيتي لمواجهة ساوثهامبتون من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» في نصف نهائي الكأس نهاية أبريل الجاري، إضافة إلى تتويجه بلقب كأس الرابطة، بعد تغلبه على أرسنال بنتيجة 2ـ0، في المباراة النهائية المنظمة 22 مارس الماضي.