اتحاد الملاكمة والركل يوقع اتفاقية

وقّع الاتحاد السعودي للملاكمة والركل، اتفاقية تعاون مع نادي ذوي الإعاقة في الرياض، الإثنين، بهدف الاستفادة من المرافق في تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية، وتطوير رياضات «البارا كيك بوكسينج» في فئة ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

وتستهدف الاتفاقية التي وقعها الدكتور أحمد الشهري، المدير التنفيذي للاتحاد، وعبد الرحمن الشعلان، المدير التنفيذي للنادي، اكتشاف المواهب وصقلها وفق أحدث المعايير الفنية، إلى جانب توفير بيئة تدريبية متكاملة تسهم في إعداد لاعبين قادرين على المنافسة في المحافل الدولية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج مشتركة وورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية في هذا المجال.

ويأتي هذا التوجه في ظل تنامي اهتمام الاتحاد الدولي للعبة برياضة الكيك بوكسينج لذوي الإعاقة، خاصة بعد بطولة العالم الأخيرة التي حقق فيها المنتخب السعودي المركز الثالث عالميًا، إلى جانب حصد عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، ما يعكس تطور مستوى اللاعبين وقدرتهم على المنافسة.

كما تندرج هذه الخطوة ضمن مبادرة «قادر»، إحدى المبادرات الاستراتيجية للاتحاد السعودي للملاكمة والركل، التي تهدف إلى تمكين فئة ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسين، بما ينسجم مع مستهدفات تطوير القطاع الرياضي في السعودية.