مصدر رسمي لـ«الرياضية»: شكوى الهلال منظورة

أبلغ «الرياضية» مصدر رسمي أن شكوى نادي الهلال ضد عبد الله الحمدان لاعبه السابق ومهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم الحالي لا تزال منظورة في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي.

وتقدم الهلال 5 فبراير الماضي، بشكوى رسمية ضد الحمدان، إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ناسبًا إلى اللاعب فسخ عقده مع النادي دون «سبب مشروعٍ».

وعدَّ النادي الخطوة «مخالفةً صريحةً بلا سببٍ مشروع وتحايلًا واضحًا على الأنظمة».

وكان مقرَّرًا انتهاء العقد بين الهلال والحمدان الجمعة 6 فبراير الماضي، لكنَّ اللاعب خاطب النادي، عبر رسالة بريدٍ إلكتروني، مُشعِرًا بفسخه العقد من طرفٍ واحدٍ.

وقبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، بـ48 ساعة أعلن نادي النصر عن ضمِّه المهاجم، صاحب الـ 26 عامًا، في صفقة انتقالٍ حرٍّ.

ولعب الحمدان منذ انضمامة إلى النصر 10 مباريات، سجل 4 أهداف وصنع واحدًا.