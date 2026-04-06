دونيس يطالب بزيادة العقد الجديد

طلب اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، زيادة كبيرة على قيمة عقده الحالي في حالة التجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الإدارة الخلجاوية حثت المدرب على مراجعة مطالبه وتقديم أرقام جديدة أقل.

وذكر المصدر أن سير التفاوض على تجديد العقد الذي ينتهي هذا الصيف قد توقف بين الطرفين في الوقت الحالي.

ويقود المدرب اليوناني فريق الخليج منذ يوليو 2024 ويحتل معه حاليًا المرتبة العاشرة في دوري روشن السعودي.

وإجمالًا قاد دونيس الخليج في 63 مواجهة، كسب 20 منها وتعادل في 13 وخسر 30.

من جهة أخرى، قرر دونيس منح لاعبيه إجازة لمدة أسبوع بدءًا من نهاية تدريب الأربعاء عقب تأجيل مواجهته أمام الهلال، في الجولة الـ 28 من الدوري نظير ارتباط القطب العاصمي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويواجه الخليج نظيره الفتح 24 أبريل الجاري على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، ضمن الجولة الـ 29 في الدوري.

ويحتل الخليج المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من ثمانية انتصارات، وسبعة تعادلات، و 12 خسارة.