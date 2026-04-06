رونالدو يخطف النجومية في ليلة المئوية

خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، نجومية الجولة الـ 27 بعد تألقه في مباراته الـ 100 مع القطب العاصمي، الجمعة، وقاده إلى فوز جديد معززًا صدارته بفارق خمس نقاط عن كل من الهلال والأهلي قبل 7 جولات من النهاية.

واتفق 5 مدربين من أصل 8 من خبراء «الرياضية» على اعتبار «الدون» نجمًا للجولة وهم السعوديان يوسف عنبر ، وخالد القروني، والأردني عثمان الحسنات، والبوسني روسمير تسفيكو البحريني خالد جاسم .

وذهب صوت السعودي فوزي الشهري، والتونسي يوسف المناعي إلى أندريه جيروتو مدافع التعاون.

وأعطى وصوّت التونسي فتحي الجبال لصالح البرازيلي صامويل ليما حارس فريقه الأخدود.

أمام أكثر من 26 ألف متفرج، سجل «الدون» هدفين من خماسية أتخم بها النصر شباك النجمة، متذيل الترتيب، رافعًا رصيده إلى 23 هدفًا، متخلفًا بثلاثة فقط عن المتصدرين الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي، والمكسيكي خوليان كينيونيس لاعب القادسية.

وغرد قائد النصر، الذي غاب أكثر من شهر عن فريقه بسبب الإصابة، على «إكس» كاتبًا «من الجيد العودة.. سنمضي قدمًا معًا».

ولعب رونالدو «41 عامًا» مع النصر الموسم الجاري 27 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 4.