الاتحاد.. فحوصات النصيري سليمة

بيّنت الفحوصات التي أجراها المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، سلامته من الإصابة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن النصيري، الذي استبدل في الدقيقة 90 باللاعب عوض الناشري، خلال الانتصار بهدف دون رد أمام الحزم، الجمعة الماضي، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي يعاني من إجهاد بسيط فقط.

ولعب النصيري «28 عامًا» منذ انضمامه إلى الاتحاد في النافذة الشتوية الأخيرة قادمًا من فنربخشة التركي 10 مواجهات، سجل خلالها 4 وصنع واحدًا.

وفي الإطار نفسه، بيَّن المصدر أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق سيفتح، الإثنين، ملف مباراة نيوم المقررة، الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الـ 29 المقدمة، خلال تدريبه الرئيس بمشاركة اللاعبين الأساسيين بعد أن اكتفوا مساء الأحد بتأدية تمارين استرجاعية.

ويواجه الاتحاد في جدة الوحدة الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 14 أبريل.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة دوري «روشن» برصيد 45 نقطة.