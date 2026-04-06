بوجاتشار يواجه عقوبة الانزلاق

يواجه الدراج السلوفيني تاديي بوجاتشار، المتوج بلقب سباق فلاندرز للدراجات، والبلجيكي ريمكو إيفينبول، صاحب المركز الثالث، احتمالية التعرض لعقوبات انضباطية، وذلك بسبب واقعة اجتياز مزلقان سكة حديد أثناء إشارة حمراء خلال منافسات السباق.

وانتقد بوجاتشار ما حدث في السباق، موضحًا أن الموقف لم يكن جيدًا، بعدما قفز ثلاثة أشخاص فجأة وسط الطريق، وبدؤوا في التلويح للتوقف، متسائلًا عن كيفية التوقف في ثانية واحدة.

وأشار بوجاتشار إلى أنه كان من الممكن منع ذلك عبر إيقافهم قبل مسافة كافية بدلًا من القفز أمامهم قبل 10 أمتار فقط من المزلقان، مؤكدًا أنه ظن في البداية أن شيئًا خطيرًا حدث.

وحدثت الواقعة في منطقة فيشيلين بعد مرور نحو 65 كم من إجمالي مسافة السباق البالغة 278 كم، ما أدى إلى تحييد السباق مؤقتًا وتأخيره لعدة دقائق بعد توقف نصف عدد الدراجين عند المزلقان، بينما تمكن نحو 30 دراجًا، من بينهم بوجاتشار وإيفينبول، من الاستمرار مباشرة لحظة نزول الحواجز.

ووفقًا لتقارير إعلامية، تعتزم النيابة العامة في شرق فلاندرز تحديد هوية الدراجين الذين كانوا في المجموعة الأمامية لإصدار عقوبات بحقهم، والتي تصل إلى الإيقاف عن السباقات لمدة 8 أيام على الأقل، وفرض غرامات مالية تتراوح بين 400 يورو، و5000 يورو، وفي أسوأ السيناريوهات قد يصل الأمر إلى الاستبعاد، وهو خيار مستبعد نظرًا لعدد الدراجين الكبير المتورط في الواقعة.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي للدراجات على وجوب توقف الدراجين عند مزلقانات السكك الحديدية عندما تكون الإشارة حمراء.