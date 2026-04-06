المنقرة لـ«الرياضية»: «ما كذبك يا كذبان» خالدة

أوضح لـ«الرياضية» منيف المنقرة، شاعر المحاورة الكبير، أن موال «اهب ما كذبك يا كذبان» حقق انتشارًا لم يتوقعه، بعد أن أصبح متداولًا من الجميع على كافة المنصات.

وبيّن المنقرة قائلًا: «أشعر أن كلمات الموال خلدت في الأعوام الأخيرة رغم أنها كانت مزحة».

وكشف عن أن الموال الشهير جاء أثناء محاورة مع زميله سلطان الجلاوي في إحدى المناسبات 2014.

وأضاف الشاعر الكبير قائلًا خلال حضوره المحاورات ضمن برامج وأنشطة هيئة المسرح والفنون الأدائية في الرياض: «ننتظر من وزارة الثقافة الكثير، لأن المحاورة فن أصيل وموروث مهم، ولا نستغرب الدعم منهم ونرغب في انتشاره بجميع مدن السعودية».

وأكد المنقرة أن عودة زميله حبيب العازمي مهمة ومطلوبة، مشيرًا إلى أن الساحة تحتاج إلى جميع شعرائها.

ولد الشاعر المنقرة عام 1965 في مدينة تبوك، وبدأ حياته الدراسية فيها فتدرج حتى وصل معهد المعلمين وتخرج عام 1986 واتجه إلى التعليم لمدة 13 عامًا.

وبدأ مشواره مع عالم المحاورة عام 1984 وتأثر بوالده شعريًا لينقطع عن أجواء القلطة لفترة طويلة وعاد من جديد عام 1996.