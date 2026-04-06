هيندري.. رأس ذهبي يسند جدار الاتفاق

لم يكن أحد يتوقع أن يحافظ هيندري على مكانته الأساسية طوال ثلاثة مواسم متتالية في صفوف فريق الاتفاق الأول لكرة القدم.

وعلى الرغم من التغييرات الفنية التي شهدها الفريق برحيل ستيفن جيرارد ووصول سعد الشهري إلا أن المدافع الإسكتلندي ظل عنصرًا لا غنى عنه في التشكيلة.

انتظر جاك هيندري 78 مباراة رسمية قبل أن يسجل هدفه الأول بقميص الاتفاق في جميع المسابقات.

جاء الهدف في ديربي الشرقية المثير أمام القادسية، الأحد، حين قاد فريقه للفوز بنتيجة 3ـ2 في الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

المدافع الذي يبلغ طوله نحو 175 سم، ارتقى فوق الجميع وسجّل هدفًا برأسية قوية، ليؤكد أنه ليس مجرد صخرة دفاعية، بل لاعب يمتلك القدرة على تسجيل الأهداف النادرة والحاسمة في اللحظات الكبرى.

ويُعرف هيندري بهذه الصفة حتى في إسكتلندا، إذ انضم للمنتخب الأول للمرة الأولى في مارس 2018، وخاض أول مباراة دولية أمام المجر، انتهت بفوز بلاده 1ـ0 مع الحفاظ على شباكه نظيفة طوال اللقاء.خلال مسيرته كلها مع الأندية والمنتخب، سجل اللاعب 9 أهداف، 3 مع إسكتلندا و6 مع الأندية، منها 8 أهداف برأسية، وهدف واحد فقط بالقدم.

وبأسلوب الكبار، سجّل هدفه الدولي الأول في شباك هولندا خلال مباراة تجريبية عام 2021، استعدادًا لمونديال 2022.

ولم يكتفِ بذلك، بل أحرز هدف التعادل الحاسم أمام جمهورية إيرلندا في دوري الأمم الأوروبية يوم 23 سبتمبر 2022، ليقود إسكتلندا للفوز 2ـ1 على غريمتها التاريخية. سجّل هدفًا في شباك النمسا ضمن التعادل 2ـ2.

وعلى مستوى الأندية، خاض جاك هيندري 248 مباراة في إسكتلندا وبلجيكا وإنجلترا والسعودية، وسجّل 6 أهداف فقط، آخرها هدفه في ديربي الاتفاق والقادسية.

بدأت قصة أهدافه الرأسية الذهبية مبكرًا، ففي موسم 2017ـ2018 مع داندي يونايتد، سجّل هدفه الاحترافي الأول برأسية في الدقيقة 92، قاد بها فريقه للفوز 2ـ1 على ريث روفرز في كأس الدوري الإسكتلندي.

وسجّل أيضًا في مباراة أخرى مع الفريق نفسه انتهت بخسارته 1ـ2.

بعد انتقاله إلى أوستينده البلجيكي، سجّل هدف الفوز الحاسم برأسية في الدقيقة 95 أمام ميتشيلين 1ـ0، وسجّل رأسية أخرى في شباك رويال ضمن الفوز 3ـ2. كان اللقاء متعادلًا 1ـ1 قبل أن يتقدم هيندري برأسية، ليحسم فريقه المباراة لصالحه.

وحتى مع كلوب بروج، أنهى المدافع الإسكتلندي مشواره البلجيكي بهدف ثمين في القمة أمام رويال أنتويرب، حيث عادل النتيجة أولًا، ثم سجّل هدف التقدم برأسية كالعادة، قبل أن يضيف زملاؤه الهدف الثالث ويحسموا المواجهة.