ماذا تعرف عن ناصر منسي هداف القلعة البيضاء؟

في قرية شرويدة بمحافظة الشرقية، ولد ناصر منسي دسوقي أحمد السيد في نوفمبر 1997، لأسرة متواضعة تعمل في الزراعة.

نشأ الفتى الصغير مغرمًا بكرة القدم، وكان يشجع نادي الزمالك بشغف كبير.

قرر عام 2014 ـ حين بلغ السادسة عشرة ـ السفر من الشرقية إلى القاهرة للالتحاق بأكاديمية ناشئي نادي الشمس.

نجح منسي في اجتياز الاختبارات بسرعة مذهلة بفضل مهاراته الفنية وقوته البدنية، فوضعه مسؤولو النادي في مركز المهاجم الصريح.

يبلغ طوله 183 سم، ويزن نحو 70 كجم، وهو ما ساعده على التألق مبكرًا.

يعد ناصر مدينًا كثيرًا لفتحي السيد مدرب نادي الشمس في تلك الفترة، الذي رأى فيه الإمكانيات فصعّده سريعًا إلى الفريق الأول.

شارك مع الشمس حتى عام 2017، حيث تطور فنيًا وبدنيًا وأظهر شخصية قوية.

ثم جاءت الفرصة الأكبر عام 2017 بانتقاله إلى نادي الداخلية بطلب من المدرب علاء عبد العال، الذي اعتمد عليه كثيرًا وجعله ركيزة أساسية في خط الهجوم.

أصبح منسي نجم الفريق الأول، فسجل 7 أهداف في 26 مباراة، وخطف الأضواء في الدوري المصري الممتاز.

في عام 2018 انتقل إلى نادي بيراميدز، لكنه لم يحصل على فرص كافية، فسجل هدفًا واحدًا فقط في 23 مباراة، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى عدة أندية.

قضى منسي فترة مميزة مع طلائع الجيش بين 2019 و2021، حيث سجل 15 هدفًا خلال 54 مباراة.

وفي 2022 انتقل إلى البنك الأهلي في صفقة أسهمت بشكل كبير في تطور مستواه، إذ أصبح أحد أبرز مهاجمي الدوري وسجل 10 أهداف في موسم 2022ـ2023.

وفي عام 2023 وقّع ناصر منسي رسميًا مع نادي الزمالك، النادي الذي كان يشجعه منذ الطفولة. لم يتأثر بالضغط الجماهيري والإعلامي الكبير، بل أثبت نفسه بسرعة ليصبح أحد أهم عناصر الفريق وهدافه الأول في المواسم الأخيرة.

حقق مع الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024، ثم توّج بأغلى ألقابه حين فاز الفريق بكأس السوبر الإفريقي في العام نفسه.

وقاد الزمالك للفوز على الأهلي في مباراة تاريخية بركلات الترجيح؛ إذ دخل منسي في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل الحاسم، ليحسم اللقب لصالح الأبيض.

وبعد هذا الإنجاز الكبير، لم ينسَ ناصر منسي أبدًا جذوره، فسافر فورًا إلى قريته شرويدة في الشرقية ليحتفل مع أهله وعائلته وأقاربه بكأس السوبر الإفريقي، مؤكدًا أنه الأغلى في مسيرته الكروية.

وبمبدأ «لكل مجتهد نصيب»، استدعاه حسام حسن، مدرب مصر، إلى معسكر الفراعنة للمباريات التجريبية الأخيرة أمام السعودية وإسبانيا.

ويُتوقع بقوة أن يكون منسي ضمن قائمة المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026، نظرًا لتألقه الاستثنائي الموسم الجاري مع الزمالك.

يُعجب ناصر كثيرًا بالنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة.

وفي الموسم الجاري يُعد منسي أحد الأسباب الرئيسة في صدارة الزمالك للدوري المصري، خاصة بعد أن سجل هدفين في الفوز الكبير على المصري البورسعيدي بنتيجة 4ـ1، ليبقى الفريق على قمة الترتيب قبل 5 جولات فقط من النهاية.