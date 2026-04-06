الإثنين.. العازمي يظهر في الدرعية

يشارك الشاعر الكبير حبيب العازمي، الإثنين، بمسرح الميادين في آخر ليالي المحاورة ضمن فعاليات مهرجان الفنون التقليدية التابع لوزارة الثقافة في الدرعية.

ويظهر الشاعر الكبير برفقة زملائه الشعراء فلاح القرقاح ومحمد السناني ومرهب البقمي عند الـ 08:00 مساءً في ساحة المحاورة التي تستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

واستضاف المهرجان في ثلاث حفلات خاصة بالمحاورة الشعراء سفر الدغيلبي وصقر سليم وإبراهيم الشيخي وفواز السعيدي ووصل العطياني وعبد الله بن عتقان ومعتق العياضي وعايض العاطفي وحامد القارحي وفواز العزيزي وعبد الحميد الفهمي وزامل السبيعي.

ويختتم المهرجان، الأربعاء المقبل، والذي تضمن عروضًا للفنون الأدائية من مختلف مناطق السعودية، منها فن المحاورة، والشعر النبطي السامري والفلكلور الخاص بكل مدينة سعودية و الحرف اليدوية والمأكولات الشعبية.