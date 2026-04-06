الرابطة تدين شغب الدرجة الثانية

أدانت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، الإثنين، أحداث الشغب التي اندلعت خلال مباراة دوري الدرجة الثانية بين فريقي دينامو درسدن، وهيرتا برلين، السبت الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رابطة الدوري الألماني قولها :«هذه الاضطرابات لا تمت بصلة لثقافة المشجعين، حيث كنا ندعو لشهور إلى اتخاذ تدابير أمنية منطقية، ومعقولة لتعزيز السلامة في الملاعب، والحفاظ على الإيجابية في مدرجاتنا»، مؤكدة أن هذه الحوادث تعرض رياضة كرة القدم بأكملها للخطر.

وطالبت الرابطة بفتح تحقيق سريع وشامل في الأحداث، مشيرة إلى أن ذلك يصب في مصلحة الأندية الـ36 التي تشكل كرة القدم الاحترافية في ألمانيا.

من جانبها، أعلنت مديرية شرطة درسدن، الأحد، فتح أكثر من 12 تحقيقًا عقب الحادث، في حين يعتزم الاتحاد الألماني إطلاق تحقيق أولي تجاه كلا الناديين.

وبدأت الفوضى عندما أطلق مشجعو الفريقين ألعابًا نارية خلال المباراة التي انتهت بفوز هيرتا برلين 1ـ0، ثم تسلق مشجعو الفريقين السياج، وركض ملثمون من مدرج دينامو باتجاه المدرجات الخاصة بمشجعي هيرتا برلين.

واضطر الحكم سفين يابلونسكي إلى إيقاف المباراة وإرسال الفريقين إلى غرف تبديل الملابس بعد وقوع الاشتباكات.

وحاولت قوات الشرطة دفع مشجعي دينامو للعودة إلى مدرجاتهم، بعدما تم إحراق علم لنادي هيرتا برلين.

وأوضحت الشرطة أن الجماهير الزائرة اخترقت حاجزًا ودخلت المنطقة الداخلية للملعب بعد فشل أفراد الأمن في منعهم، كما تمكن نحو 60 شخصًا من جانب مشجعي درسدن من تجاوز الحاجز الأمني.