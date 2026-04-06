السبت.. حفل جوائز «ذروة سنام»

ينظم الاتحاد السعودي للهجن، السبت المقبل، حفل جائزة «ذروة سنام» بنسخته الثالثة في ميدان الجنادرية.

وتبلغ جوائز الجائزة مليون و600 ألف ريال خاصة بالكفاءات التي أسهمت في تطوير رياضة الهجن خلال العام الماضي.

وخصص الاتحاد السعودي خمس جوائز وهي: مضمر الموسم، وهجان الموسم، وأفضل صورة فوتوغرافية، وأفضل تغطية في منصات التواصل الاجتماعي، وأفضل صانع محتوى.

وسيشهد الحفل تكريمًا خاصًا لأصحاب الإنجازات الخارجية الذين مثلوا السعودية في المحافل الدولية، وتكريم داعمي الميادين الذين يقدمون الدعم اللوجستي والمادي لضمان استمرارية وتطور السباقات والفعاليات.

ويُعد الحفل مبادرة من الاتحاد السعودي لتعزيز التنافس الشريف وتشجيع الكفاءات، إضافة إلى إبراز الدور المحوري لرياضة الهجن كتراث ثقافي عريق وجزء لا يتجزأ من الهوية السعودية.