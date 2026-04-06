قبل الريال.. «القناص» يدخل تدريبات البايرن

شارك الإنجليزي هاري كين، قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، المُلقب بـ«القناص»، الإثنين، في الحصة التدريبية الأخيرة قبل خوض مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على ملعب ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء.

وغاب كين عن المباراة التي انتهت بفوز البايرن على فرايبورج بنتيجة 3ـ2، في الدوري الألماني، السبت الماضي، بسبب مشاكل في الكاحل، ومن المتوقع أن يكون متاحًا للمواجهة المرتقبة في إسبانيا.

وأفاد النادي الألماني أن كافة اللاعبين شاركوا في التدريب باستثناء سفين أولرايش، الذي يعاني من تمزق عضلي.

وتعود آخر مواجهة جمعت بين الناديين إلى عام 2024 في الدور نصف النهائي، عندما تفوق ريال مدريد في مجموع المباراتين، بينما لم يتمكن الفريق البافاري من الفوز على العملاق الإسباني منذ عام 2012.

وقال ليون جوريتسكا، لاعب وسط البايرن، في مقابلة صحافية، بُثت مطلع الأسبوع الجاري :«لم نحقق الكثير من النجاح ضد ريال مدريد خلال الأعوام الأخيرة، ونريد تغيير هذه الإحصاءات الخاصة بالأعوام هذه، هو فريق من طراز عالمي ويمتلك جودة فردية مذهلة على أرض الملعب، ومر ببعض اللحظات الجيدة، وكذلك بعض اللحظات السيئة الموسم الجاري، وفي الوقت الحالي لا تعرف أبدًا ما الذي ستحصل عليه منه».

ويثق جوريتسكا في قدرة البايرن على الفوز بكل شيء الموسم الجاري، إذ لا يزال الفريق ينافس على ألقاب الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا.