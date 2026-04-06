أودينيزي يعطل سلسلة كومو

أهدر فريق كومو الإيطالي الأول لكرة القدم، فرصة ذهبية لتعزيز موقعه في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أودينيزي، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين.

وأوقف التعادل السلبي، سلسلة انتصارات كومو المتتالية، والتي استمرت 5 جولات.

ودخل كومو اللقاء باحثًا عن استغلال تعثر روما أمام إنتر ميلان، لكن تشكيلة المدرب سيسك فابريجاس افتقدت لخدمات خيسوس رودريجيز وجاكوبو رامون، إضافة إلى الغياب الطويل لجايدن أداي.

ورفع كومو رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع، مقابل 40 نقطة لأودينيزي في المركز الحادي عشر.

وفي المقابل، عانى أودينيزي من غياب هدافه كينان ديفيس بسبب الإيقاف، إلى جانب إصابات طالت آدم بوكسا، وجوردان زيمورا وأليساندرو زانولي.

وشهدت المباراة ندية كبيرة منذ دقائقها الأولى، وكسر آرثر عطا مصيدة التسلل مهددًا مرمى الحارس جين بوتيز، قبل أن يتدخل دييجو كارلوس ببراعة لقطع الطريق أمام انفراد محقق إثر تمريرة متقنة من نيكولو زانيولو، فيما اختبر لوكاس دا كونها يقظة الحارس مادوكا أوكوي عند القائم القريب.

وواصل دييجو كارلوس تعملقه الدفاعي بالتصدي لتسديدة قوية من يسبر كارلستروم، بينما نجح أوكوي في التعامل مع تسديدة من تاسوس دوفيكاس.

ومع استمرار المحاولات في الشوط الثاني، أهدر سيرجي روبرتو فرصة قريبة بضربة رأسية لم تكن بالدقة الكافية، فيما تصدى بوتيز لتسديدة مباشرة من البديل إدريسا جي.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطًا من جانب أودينيزي، ومنع مارك أوليفر كيمب تسديدة زانيولو من هز الشباك بعد اعتراض حاسم حول الكرة عند العارضة.

وأضاع ميرجيم فويفودا أخطر فرص كومو في الدقيقة 87 بعدما أطاح بالكرة فوق المرمى إثر انفراده بالحارس.

وحصل عمر سوليت، لاعب أودينيزي على جائزة رجل المباراة، بعد انتهى اللقاء.