أخضر البراعم ينطلق في الرياض

يجري المنتخب السعودي تحت 14 عامًا لكرة القدم، الإثنين، تدريبه الثاني ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، الممتد حتى الرابع عشر من أبريل الجاري.

ووفق اتحاد القدم، دشن لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأولى، الأحد، تحت إشراف المدرب السعودي خالد الفرحان والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية، أعقبها العمل على الجانب التكتيكي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

وتضم قائمة الأخضر للبراعم للمعسكر 28 لاعبًا، هم : أمير العريفي، عبد الرحمن أبوشحمة، عبد المحسن الغنيم، همام سناري، يوسف بطيش، زياد العنزي، خالد الحربي، أمير الشمري، عمر القثامي، مبارك مسرحي، محمد العليان، وليد السلمي، مهند المولد، أسامة الشهري، سعد آل شايع، أسامة آل قفيل، عبد الله المهري، مجد العسيري، محمد آل حمسل، عبد الله قيسي، ريان بقاش، أحمد السلمان، سعد هوساوي، حازم الصاعدي، نواف الشمري، حسام الصبياني، يزن العلي، أسامة القرني.