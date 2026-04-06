الجبال يريح الأخدود قبل النصر

قرر التونسي فتحي الجبال، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، منح لاعبيه راحة، الإثنين، بعد الفوز على الفتح، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي بهدف دون مقابل، الأحد، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وسجل عبد العزيز آل هتيلة هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 42 بعد صناعةٍ من الكاميروني كريستيان باسوجوج.

وقاد التونسي الجبال، فريقه إلى أول انتصارٍ بعد إقالة الروماني ماريوس سوموديكا، والأول للأخدود على الفتح منذ سبتمبر 2024.

ويعاود الأخدود تدريباته الجماعية، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة النصر السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 28 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

ويحتل الأخدود المركز 17 في سلم الترتيب برصيد 16 نقطة من أربعة انتصارات ومثلها تعادل و 19 خسارة.