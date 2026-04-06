بعد خسارة الأخدود.. الفتح يتوقف حتى الأربعاء

حدَّد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، الأربعاء المقبل موعدًا لاستئناف التدريبات، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وعاد الفريق إلى الأحساء، الإثنين، بعد الخسارة أمام الأخدود في نجران 0ـ1، الأحد، لحساب الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وحسب المصادر، منح جوميز اللاعبين راحة تمتد حتى اليوم التالي، وبعدها تعود التدريبات على ملعب النادي تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة.

وتأجلت مباراة الفريق مع الأهلي ضمن الجولة الـ 28 بسبب ارتباطات الفريق الجدّاوي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعطفًا على ذلك، سينتظر الفتح 18 يومًا حتى يستأنف مبارياته بمواجهة الخليج في الأحساء، 24 أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ 29.