السعودي الأول.. الغزواني يتأهل إلى أولمبياد داكار

سجَّل الملاكم نايف الغزواني إنجازًا سعوديًا جديدًا بتأهله إلى أولمبياد الشباب الذي تستضيفه داكار، العاصمة السنغالية، خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر المقبلين.

وحسب الاتحاد المحلي للعبة، أصبح الغزواني أول ملاكم سعودي يصل إلى أولمبياد الشباب.

وجاء التأهل بعد فوزه على منافسه الإيطالي فرانشيسكو زونيلي في كأس المستقبل للملاكمة العالمية تحت 19 عامًا، التي خاض منافساتها ممثلًا لمنتخب الملاكمة السعودي.

وقبل الكأس، نظم الاتحاد حزمة مسابقات متنوعة، تلاها بطولة حزام السعودية للفئات السنية، التي شهدت بروز عدد من المواهب الواعدة اختير نخبتهم للدخول في برنامج تطويري مكثف.

وخاضت الأسماء التي وقع عليها الاختيار معسكرًا تدريبيًا في نادي «مايك تايسون»، تحت إشراف مدربين متخصصين يمثلون الاتحاد السعودي للملاكمة، قبل استكمال البرنامج بمعسكر آخر خارجي في تايلاند، ضمن خطة إعداد استهدفت رفع درجة جاهزيتهم بدنيًا وفنيًا.