ملعب التعاون يحتضن نهائي «الثانية»

اختار الاتحاد السعودي لكرة القدم ملعب نادي التعاون في بريدة لاحتضان نهائي دوري الدرجة الثانية، الذي يجمع بين فريق الصقر الأول لكرة القدم ومنافسه الجيل، الخميس 23 أبريل الجاري، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وحسم الصقر والجيل صدارة مجموعتَي دوري «الثانية» الذي تبقَّت جولةٌ واحدةٌ على ختام منافساته، وضَمِنا خوض المباراة النهائية لتسمية البطل، كما حجزا بطاقتَي التأهل الأوليين إلى «يلو».

وتتبقَّى بطاقةٌ أخيرةٌ، يتنافس عليها العين والساحل، ثاني وثالث المجموعة الأولى، وهجر واللواء، شاغلا المركزين ذاتهما في المجموعة الثانية.

ويملك العين 52 نقطةً مقابل 50 نقطةً للساحل، فيما يبلغ رصيد هجر 63 نقطةً، ويلاحقه اللواء بـ 62 نقطةً.

وبموجب نظام البطولة، سيتواجه وصيفا المجموعتَين ذهابًا وإيابًا لتحديد هوية المتأهل الثالث إلى دوري يلو.