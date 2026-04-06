الهلال يسترد سالم ومندش.. وينتظر بنزيما وبوابري

تلقَّى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، نبأ سارًا بانضمام الجناحين سالم الدوسري وسلطان مندش إلى التدريبات الجماعية، وفق ما أعلنه النادي، الإثنين، عبر حسابه في منصَّة «إكس».

واجتاز الدوسري إصابةً في الركبة، حالت دون خوضه المعسكر الأخير للمنتخب السعودي الأول، ثم غيَّبته عن الهلال أمام التعاون، السبت الماضي، لحساب الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

بدوره، تعافى مندش من إصابةٍ في مفصل القدم، داهمته خلال معسكر الأخضر، وأدَّت إلى إبعاده عن مواجهة صربيا التجريبية، ثم أمام التعاون.

وعكس الدوسري ومندش، لا يزال الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق، ومواطنه سايمون بوابري، لاعب الوسط، في حاجةٍ إلى وقتٍ أطولَ للتخلص من إصابتيهما.

وأفاد الهلال بارتياد بنزيما عيادة النادي الطبية، التي تحمل اسم «مينا»، لمواصلة العلاج، كما أدى تدريباتٍ لياقيةً متنوِّعةً.

أمَّا بوابري، فتوجَّه إلى صالة الإعداد البدني لمتابعة برنامجه التأهيلي الخاص، وأجرى أيضًا تدريباتٍ لياقيةً باستخدام الكرة، إضافةً إلى الركض.

وأصيب بنزيما في إصبع القدم، وبوابري في عضلة الفخذ الخلفية، ولم يشاركا أمام التعاون.

ويستعدُّ الهلال لاستضافة الخلود، الأربعاء المقبل، في مباراةٍ مقدَّمةٍ من الجولة الـ 29.