داليا: اكتشاف مواهب الأطفال.. مسؤولية كبيرة

أكدت الفنانة داليا مبارك أن مشاركتها في برنامج «The Voice Kids» تعد فرصة مميزة لاكتشاف ودعم المواهب الصغيرة، وشددت على أنها ستعمل مع فريقها من أجل الوصول إلى المراحل النهائية.

وانطلق الموسم الرابع من برنامج «The Voice Kids» بجيل جديد من المبدعين والمواهب الصغيرة يمثلون مختلف أقطار الوطن العربي ليحققوا أحلامهم من خلال البرنامج الذي يبث على MBC1 و«MBC العراق» و«MBC مصر» وMBC5 و«MBC شاهد».

وقالت لـ «الرياضية» داليا: «إن الضغط على الزر قادر على تغيير حياة طفل، وقطعًا سأكون الأم الداعمة والموجهة في موسم متميز».

وأضافت: «أنا سعيدة بكوني ضمن لجنة التحكيم، وأرى مواهب كثيرة في المتنافسين الموسم الجاري».

ويرى رامي صبري أن هذا البرنامج يشكل بداية حلم لكل طفل، وقال في حديثه لـ «الرياضية»: «إن وجودي هنا هو لنقل خبرتي للأجيال الناشئة، وهذه فرصة يجب أن يستفيدوا منها لأن في وقتنا عندما كنا صغارًا لم تكن برامج اكتشاف المواهب متاحة».

وأضاف: «البرنامج يقدم المواهب بطريقة مبتكرة وعلى المستوى الشخصي أنا سعيد كوني في لجنة الحكم».

وعن الاستراتيجية التي سيتبعها لاختيار المواهب أوضح: «التأني في اختيار المواهب».

بدوره أعرب الشامي، عن حماسه للتجربة، لافتًا إلى أن حلمه كان يومًا أن يقف كموهبة، ومضى قائلًا: «اليوم لفت الدنيا لأكون مدربًا».

ورافقت الأطفال في الكواليس لين المحتسب، اختصاصية الدعم النفسي للأطفال، للاهتمام بصحتهم النفسية، خاصة ممن لم يحالفه الحظ بأن تستدير له كراسي المدربين.

وجلس المدربون الثلاثة على كراسيهم استعدادًا للالتفاف للأصوات التي ترضيهم ويعتقدون أنها قادرة على اجتياز المراحل المختلفة وصولًا إلى التتويج باللقب مع نهاية البرنامج.

وفي نهاية الحلقة، ضم الشامي موهبة واحدة فقط، فيما ضم رامي صوتين تنافس عليهما المدربون، فيما فازت داليا بـ 3 أصوات.