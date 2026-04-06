تعديلات اتفاقية أمام الرياض

رجّحت لـ «الرياضية» مصادر خاصة غياب عبد الله خطيب، مدافع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن مواجهة الرياض، الخميس، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

ويستضيف الاتفاق نظيره الرياض على ملعب «إيجو»، وينزل ضيفًا على النصر، الأربعاء بعد المقبل، في إطار الجولة الـ 29.

ووفق مصدرٍ داخل النادي الشرقاوي، يفكّر المدرب سعد الشهري في إراحة عددٍ من اللاعبين أمام الرياض، الذي يخوض صراع البقاء، للدخول بأتمّ جاهزية إلى مباراة النصر، متصدر الترتيب.

ويتّجه الشهري إلى إخراج خطيب من حساباته للجولة المقبلة، وكذلك الجناح البرتغالي جواو كوستا، وإجراء عدَّة تعديلات في التشكيل.

وفاز الفريق 3ـ2 على القادسية، الأحد في ديربي الشرقية، ضمن الجولة الـ 27. وبدأ خطيب اللقاء وخرج بعد إصابةٍ طفيفةٍ خلال الشوط الثاني، فيما غاب كوستا عن القائمة بالكامل.

وأكدت المصادر عدم اكتمال جاهزية كوستا، مُرجِّحَةً غيابه عن لقاء الرياض.

ويفتقد الاتفاق، سابع الترتيب بـ 42 نقطة، إلى الإسكتلندي جاك هيندري، قلب الدفاع، الذي يُوقِفه تراكم البطاقات الصفراء لجولة واحدة. وتلقّى هيندري، خلال ديربي الشرقية، بطاقته الصفراء الثامنة ضمن موسم الدوري. وللسبب ذاته، يغيب مختار علي، لاعب الوسط، الذي دخل بديلًا خلال الشوط الثاني الأحد.