النصر يستعيد كومان.. وسلامة سيماكان والحمدان والناصر

عاد الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية، التي استؤنفت مساء الإثنين بعد يومَي إجازة، وأكدت لـ «الرياضية» مصادر خاصة إمكانية الاعتماد عليه أمام الأخدود، السبت ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

وتعافى كومان من إصابة عضلية، تعرض لها منتصف الأسبوع الماضي، وأبعدته عن الفوز النصراوي 5ـ2 على النجمة، الجمعة، ضمن الجولة الـ 27.

ووفق المصادر، خاض اللاعب تدريب الفريق الإثنين بشكلٍ جزئي وأظهر جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة، في وقتٍ اكتفى فيه مواطنه المدافع محمد سيماكان بارتياد النادي الصحي، في حين بدأ المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز الركض بمفرده.

وأكد الجهاز الطبي لنظيره الفني، بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، سلامة سيماكان والمهاجم عبد الله الحمدان والظهير سعد الناصر، وطمأنه على حالتهم بعد شعورهم بآلام عضلية أمام النجمة. وخاض الحمدان والناصر بعدها التدريبات، وبقِيَ المدافع الفرنسي في النادي الصحي.

إلى ذلك، لا تزال الشكوك تحوم حول قدرة مارتينيز على المشاركة أمام الأخدود، حسبما أفادت المصادر.

وأصيب الإسباني بتمزّق في عضلة الفخذ الخلفية قبل فترة التوقف الأخيرة، ولم يعد حتى الآن إلى التدريبات الجماعية، حيث يخضع إلى برنامج تأهيلي اقترب من نهايته.