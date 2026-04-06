أربيلوا: اسألوني عن مبابي بعد إقصاء البايرن

أكد ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، ثقته في استعادة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي لأفضل مستوياته أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وتعرض مبابي لانتقادات كثيرة بعدما عاد أساسيًا خلال الخسارة السبت أمام مايوركا 1-2 والتي سمحت لبرشلونة بتوسيع الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط قبل ثماني جولات على نهاية منافسات الدوري.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحافي الإثنين: «مبابي جاء إلى مدريد للتألق في مباريات مثل هذه.. أنا واثق من أننا سنراه في أفضل مستوياته، وأنه سيقود الفريق كما كان يفعل دائمًا».

وترى شريحة من الصحافة والمراقبين الإسبان أن ريال مدريد كان أفضل جماعيًا خلال غياب قائد المنتخب الفرنسي الذي ابتعد عن الملاعب منذ فبراير بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

لكن أربيلوا قلل من هذه الانتقادات: «أستطيع أن أؤكد لكم أن امتلاك لاعبين مثله فرصة استثنائية.. أعتقد أنه لا يوجد مدرب في العالم لا يرغب في وجوده ضمن فريقه. أضع نفسي مكان المدافعين المنافسين الذين يضطرون لمواجهة لاعبين مثل مبابي، وفينيسيوس، وبلينجهام، وهم من بين الأفضل في العالم».

وعند سؤاله مجدداً عن هدافه الأول، «38 هدفًا في 35 مباراة» الموسم الجاري، ذكّر المدرب المدريدي بأنه «كان يعرف تمامًا ما يمثله ريال مدريد».

وأضاف: «إنه فتى كان يحلم باللعب في ريال مدريد، وقد رأيتم جميعًا صوره وهو طفل يرتدي قميصنا. لقد حقق حلمه، ولم يكن ذلك سهلًا. أتمنى أن تعيدوا طرح السؤال عليّ بعد أن نكون قد أقصينا بايرن».

وعن مشاركة المغربي إبراهيم دياز مع مبابي أوضح أربيلوا: «من الواضح أن مبابي يمتلك خصائص مختلفة عن إبراهيم دياز، وبالتالي سيتعين علينا اللعب بطريقة مختلفة. لكنني سعيد جدًا بوجود هذا النوع من المشكلات.. أن يكون لدي لاعبون كبار تحت تصرفي».

من جهته، أكد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي حضر أمام وسائل الإعلام قبل مدربه، أنه يتمتع بعلاقة خاصة مع مبابي شريكه في خط الهجوم، ووصفه بأحد هؤلاء اللاعبين الذين يصنعون الفارق.