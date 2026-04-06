بعد تعثر كومو.. يوفنتوس وأتالانتا يقتربان من الأبطال

استغل فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، الإثنين، تعثر كومو بالتعادل، ليعود بقوة للتنافس على بطاقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على جنوى بهدفين نظيفين لحساب الجولة الـ 31.

وكان كومو، تعادل أمام أودنيزي سلبًا الإثنين ليرفع رصيده في المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري الأبطال إلى 58 نقطة، بفارق نقطة مع ملاحقه الرئيس يوفنتوس.

وضرب يوفنتوس منذ الدقيقة الرابعة برأسية البرازيلي بريمر، ثم أضاف الأمريكي ويستون ماكيني الثاني في الدقيقة 17 بعد تبادله الكرة مع البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو.

واعتقد جمهور «أليانز ستاديوم» أن فريقه في طريقه لفوز كاسح، لكن رجال المدرب لوتشانو سباليتي فشلوا في الوصول مجددًا إلى الشباك.

وأهدر جنوى ركلة جزاء في الدقيقة 75 بعد خطأ من بريمر على الإسباني آرون مارتين، والذي نفذها بنفسه وتصدى لها الحارس ميكيلي دي جريجوريو الذي دخل في بداية الشوط الثاني لإصابة ماتيا بيرين.

كما استفاد أتالانتا من تعثر كومو للبقاء في صراع المشاركة في دوري الأبطال، بفوزه الكبير على مضيفه ليتشي المهدد بالهبوط بثلاثية نظيفة سجلها جورجو سكالفيني «29» والمونتينيجري نيكولا كرستوفيتش «59» والبديل جاكومو راسبادوري «73».

ورفع أتالانتا رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع، بفارق خمس نقاط عن كومو، لكن تنتظره مواجهتان شاقتان في المرحلتين المقبلين ضد منافسين رئيسيين هما يوفنتوس وروما السادس تواليًا.

ويلعب لاحقًا نابولي الثالث وحامل اللقب مع ميلان الثاني الذي يتقدم بفارق نقطة فقط على النادي الجنوبي.