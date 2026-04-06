العُلا تواكب يوم الرياضة الدولي بمجموعة سباقات

واكبت محافظة العُلا اليوم الدولي للرياضة، الذي يوافق السادس من أبريل من كل عام، ويأتي العام الجاري تحت شعار «الرياضة: بناء الجسور وكسر الحواجز»، تأكيدًا لدور الرياضة في تعزيز الترابط المجتمعي وترسيخ قيم الشمول والسلام.

واحتضنت محافظة العلا منظومة رياضية متنوّعة، وشملت سباقات الدراجات والفروسية والهجن، إلى جانب الراليات والمغامرات الصحراوية، في تجربة متكاملة تعكس ثراء المشهد الرياضي في العُلا، ومن أبرزها طواف العُلا للدراجات، وكأس العُلا للهجن، وبطولة الفرسان للقدرة والتحمّل، وبولو الصحراء، إضافةً إلى عدد من المنافسات التراثية وسباقات السيارات والدراجات.

وفي هذا السياق، تؤدي الهيئة الملكية لمحافظة العُلا دورًا محوريًا في تطوير القطاع الرياضي، من خلال تعزيز البنية التحتية وتهيئة المرافق الحديثة، وتنفيذ مشاريع نوعية تشمل مسارات الدراجات، ومرافق الفروسية، وميادين الرياضات التراثية، إلى جانب الملاعب والصالات الرياضية ومضامير المشي والجري، بما يدعم نشر ثقافة الرياضة في المجتمع ويعزّز جودة الحياة.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» أسهمت هذه الجهود في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وترسيخ مكانة العُلا وجهةً عالمية تجمع الرياضة والطبيعة والثقافة، ضمن منظومة تنموية متكاملة.