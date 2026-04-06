تفوق على المنتصرين.. قوة الشخصية ترجح كفة شاموسكا

عدَّ المدرِّب خالد العطوي ما قدَّمه فريق التعاون الأول لكرة القدم أمام الهلال، السبت الماضي، كفيلًا بترجيح كفة البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب «سكري القصيم»، فنيًا على بقية المدربين في الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

ورغم انتهاء المباراة بالتعادل 2ـ2، اختار العطوي عبر «الرياضية» شاموسكا «مدربًا للجولة»، على حساب مدربين آخرين قادوا فرقهم لتحقيق انتصارات ضمن الجولة ذاتها.

وأشار إلى إظهار التعاون «قوة شخصية» مكنته من اللعب «الند للند» مع الهلال، ونجاح شاموسكا في «استغلال نقطة ضعف المنافس في الكرات الثابتة ليسجلّ منها فريقه هدفين، كما ظهر بتنظيم دفاعي مميز، وأجاد في التحولات الهجومية السريعة، التي كانت النقطة الفارقة في المباراة».

ولا يُنقص هدفا الهلال من قدر تميز المدرب في رأي العطوي الذي أوضح: «بلا شك المنافس قوي، وتسجيله هدفين لا يقلل من تفوق شاموسكا الذي لعب بأسلوبه وشخصيته في أجزاء كبيرة في المباراة، وحصل على فرص كثيرة للفوز».

ومع اعترافه بتميز سعد الشهري، مدرب الاتفاق، الذي قاد فريقه للفوز على القادسية 3ـ2، أشار العطوي إلى استفادته من حالة الطرد المبكرة للمنافس، ولهذا السبب يرى شاموسكا الأحق بالأفضلية المطلقة.