النصر ينهي صدارة الهلال.. ويقتنص التأهل المباشر

اكتسح فريق النصر تحت 21 عامًا لكرة القدم نظيره الهلال، 4-0 مساء الإثنين، وأسقطه من قمة جدول الترتيب وتأهل معه مباشرةً إلى ربع نهائي دوري جوي للنخبة.

وتواجه الفريقان على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، داخل مقر نادي النصر، ضمن الجولة الـ 20 والأخيرة، قبل مرحلة الأدوار الإقصائية، التي تبدأ بمُلحقٍ لدور الثمانية يشمل أصحاب المراكز من الـ 5 إلى الـ 12 ويؤهل نصفهم.

وبعد شوط أول سلبي لديربي الرياض، استعرض الفريق الأصفر قواه الهجومية خلال الشوط الثاني، وافتتح الأهداف في الدقيقة 49 عبر العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط. وأضاف الجناح عبد الرحمن سفياني الهدف الثاني في الدقيقة 64. ومن ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 70، عزز راكان الغامدي، لاعب الوسط، التقدم بهدف ثالث. واكتملت الرباعية بهدفٍ للمهاجم فارس السالم في الدقيقة 88.

ورفع صاحب الأرض، الذي يدربه البرازيلي مارسيلو سالازار، رصيده إلى 38 نقطة، رفعته من المركز الخامس إلى الثالث، ليدخل منطقة الأربعة الأوائل، التي أهّلت أعضاءها مباشرة إلى دور الثمانية. واستعان بالفريق بعبد الكريم وأربعة آخرين من لاعبي الفريق الأول، بإذنٍ من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الذي تابع الديربي من منصة الملعب.

في المقابل، تجمّد رصيد الأزرق الشاب، الذي يدرّبه محمد الشهلوب نجم الكرة السعودية السابق، عند 40 نقطة، فتراجع من الصدارة إلى المركز الثاني، تاركًا قمّة الجدول للاتفاق، الذي تغلب 5-1 على ضيفه الخليج، ورفع رصيده إلى 41 نقطة، منهيًا مرحلة الجولات في المركز الأول.

ولحِق التعاون، الرابع، بالثلاثة الأوائل إلى دور الثمانية، على الرغم من خسارته 1ـ3 من مضيفه الخلود. وتجمد رصيد «السكري» عند 37 نقطة، لكنه استفاد من خسارة القادسية، صاحب الـ 36 نقطة، 1ـ2 أمام الأهلي في جدة.

ولُعِبَت مباريات الجولة الـ 20، وعددها 12، في وقتٍ واحد. وفاز الاتحاد 4-1 على ضيفه الشباب، منهيًا المرحلة في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

وتأهلت فرق القادسية، والفتح، والاتحاد، والأخدود، والحزم، ونيوم، والوحدة، والفيحاء إلى ملحق ربع النهائي، فيما هبطت العدالة والرائد والبكيرية والشباب إلى الدرجة الأولى.