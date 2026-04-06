كومباني: عودة كين مؤجلة.. ومباراة الريال تحسم بالتفاصيل

أرجأ البلجيكي فينسينت كومباني مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، قرار إشراك مهاجمه الإنجليزي هاري كين أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إلى ما قبل المباراة الثلاثاء.



وغاب الدولي الإنجليزي عن فوز بايرن على فرايبورج السبت في الدوري 3-2 بسبب مشكلة في الكاحل، لكن النادي الألماني يأمل أن يكون جاهزًا للمشاركة على ملعب «سانتياجو برنابيو» الثلاثاء.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي الإثنين: «خاض كين حصته التدريبية الثانية اليوم، وكان أيضًا يتدرب عندما لم يشارك، لذلك لا أعتقد حقًا أنه فقد إيقاعه».

وأضاف :«علينا أن ننتظر حتى الغد للحصول على المعلومات النهائية، ثم نتخذ القرار وفقًا لذلك. لكنه جزء من فريقنا، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا».

وأفاد كومباني بأن كين الذي سجل 48 هدفًا في 40 مباراة الموسم الجاري مع متصدر الدوري الألماني، ينظر إلى المباراة على أنها حاسمة لموسم النادي، وذلك عندما سُئل عما إذا كان المهاجم سيدفع بنفسه إلى أقصى حد للبدء أساسيًا.

وأضاف كومباني: «الجميع في النادي، بمن فيهم أنا وبخاصة كين، يعرفون مدى أهمية هذه المباراة. أعتقد أنه من الصواب دائمًا إجراء نقاش مع كل لاعب للتأكد من حصولك على إشارة الموافقة على الجاهزية للعب».

يملك ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي بـ15 لقبًا، سجلًا قويًا أمام بايرن، إذ أقصاه الألماني في كل المواجهات الأربع الأخيرة التي جمعتهما في المسابقة.

وفي المواجهة الأخيرة، سجل الريال هدفين في اللحظات الأخيرة ليقصي البايرن بالعاصمة الإسبانية من نصف نهائي 2024.

وقال كومباني إن هذه المباراة تُلعب جزئيا بالتكتيك، لكنها تُحسم أساسًا بالتفاصيل، بسبب جودة اللاعبين الـ11 الذين يبدأون المباراة في كلا الفريقين.

وأضاف :«علينا أن نتحضر لأفضل نسخة من ريال مدريد، تلك التي رأيناها أمام مانشستر سيتي في ثمن النهائي».