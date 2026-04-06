أرتيتا: استثمار الخسائر مطلوب.. والقلق مرفوض

طالب الإسباني ميكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم بالاستفادة من ألم الخسارتين متتاليتين في مسابقتي الكأس المحليتين وتحويلهما إلى دافع إضافي، أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ووصل أرسنال إلى لشبونة بعد تعرضه لأول خسارتين متتاليتين الموسم الجاري، عقب سقوطه 0-2 أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، ثم 1- 2 أمام ساوثهامبتون، أحد أندية الدرجة الأولى «تشامبيونتشيب»، لحساب ربع نهائي الثمانية كأس الاتحاد.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي الإثنين:«علينا أن ننظر إلى الصورة الكاملة، وأن ندرك مدى صعوبة ما حققناه حتى الآن.. يجب أن نشعر بالألم، لكن الأهم هو استثماره في التحسن والتطور. نعرف جيدا ما حدث ولماذا حدث. هذه هي كرة القدم».

ومع تقلص مشاركات أرسنال من أربع مسابقات إلى اثنتين، شدد أرتيتا على أهمية الهدوء في التعامل مع المرحلة الحالية بدلًا من الانجراف نحو القلق، مؤكدًا أن لاعبيه مطالبون بالرد داخل الملعب وعلى الساحة الأوروبية.

وأوضح :«ما نحتاجه الآن هو الوضوح وفهم الأسباب.. عندما نفهم ما حدث، نتحسن، وهذا بالضبط ما يجب أن نفعله».

وسيفتقد أرسنال في لقاء الذهاب خدمات بوكايو ساكا وإبريتشي إيزي ويورن تيمبر، إذ لم يسافر الثلاثي إلى البرتغال بسبب الإصابة، رغم أن أرتيتا أعرب عن أمله في عودتهم مطلع الأسبوع المقبل.

لكن في المقابل، تلقى الفريق دفعة معنوية بعودة كل من جابرييل ماجالهايس وديكلان رايس ولياندرو تروسار، بعدما شاركوا في التدريبات وأصبحوا جاهزين للمباراة.

ويواجه أرسنال فريق سبورتنج، الذي لم يخسر على ملعبه في أوروبا الموسم الجاري، حيث يتطلع بطل البرتغال إلى انتزاع أفضلية في المواجهة التي تُقام بنظام الذهاب والإياب.