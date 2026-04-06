جاهزية شراحيلي والنصيري قبل نيوم

خاض أحمد شراحيلي، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، التدريب الجماعي عصر الإثنين، بعد اكتمال جاهزيته البدنية، وأكدت لـ «الرياضية» مصادر خاصة قدرته على اللعِب أمام نيوم، الأربعاء ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

وبقرارٍ من المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، غاب شراحيلي عن مباراة الحزم، التي كسِبها الفريق 1ـ0 ضمن الجولة الـ 27، تفاديًا لإجهاده بعد عودته من معسكر المنتخب السعودي «ب» الذي دام أكثر من أسبوع خلال فترة التوقف الأخيرة.

وللسبب ذاته، ابتعد المدافع عن تدريب الأحد، قبل أن يلتحق في اليوم التالي بزملائه، الذين تدرّبوا على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة نيوم.

وشهِدت الحصة التدريبية ذاتها مشاركة المهاجم المغربي يوسف النصيري، الذي شارك أمام الحزم وحرمته حالة إجهاد محدود من الظهور في تدريب الأحد.

ويحتل حامل لقب الدوري المركز السادس في جدول الترتيب، برصيد 45 نقطة، من 13 فوزًا و6 تعادلات، مقابل 8 خسائر.