فافرينكا يفشل في تحقيق حلم ألكاراز

تأهل الروسي أندري روبليف المصنف الـ 13 إلى الدور الثاني لدورة مونتي كارلو في كرة المضرب بفوزه على البرتغالي نونو بورجيش 6-4 و1-6 و6-1 الإثنين في الدور الأول، فيما فشل المخضرم السويسري تانيسلاس فافرينكا في تحقيقه حلمه بمواجهة الإسباني كارلوس ألكاراز.

وبدا روبليف، بطل 2023، في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما حسم المجموعة الأولى 6-4 في 40 دقيقة بعدما كسر إرسال بورجيش في الشوط الثالث، لكن البرتغالي رد بقوة في الثانية وحسمها بسهولة 6-1 في 27 دقيقة بعدما كسب خمسة أشواط متتالية كاسرًا إرسال الروسي في الشوطين الرابع والسادس.

واستعاد وصيف عام 2023 توازنه في المجموعة الثالثة الحاسمة وكسبها في 25 دقيقة بعدما كسر إرسال بورجيش في الشوطين الرابع والسادس.

ويلتقي روبليف في الدور المقبل مع البلجيكي زيزو بيرجس الفائز على الفرنسي أدريان مانارينو 6-4 و6-3.

وخرج المخضرم السويسري ستان فافرينكا صاحب الـ41 عامًا من الدور الأول في مشاركته الأخيرة في الدورة بخسارته أمام الأرجنتيني سيباستيان بايس 5-7 و5-7.

ولن يتمكن بطل الجراند سلام ثلاث مرات في حقبة الثلاثي الكبير مواطنه روجيه فيدرر الإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك دوكوفيتش، من مواجهة المصنف الأول عالميًا وحامل اللقب الإسباني كارلوس ألكاراز في الدور الثاني، وهو أحد أحلامه الأخيرة قبل اعتزال دورات رابطة اللاعبين المحترفين في نهاية الموسم.

وفي مشاركته الـ 16 والأخيرة في مونتي كارلو، حظي فافرينكا بتصفيق طويل من جمهور الإمارة على ملعب رينييه الثالث الذي توّج عليه بلقب عام 2014 بعد فوزه على مواطنه فيدرر.