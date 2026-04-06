سيدات اليد.. الرائد يتصدر بنقاط السلام

تصدّر فريق الرائد الأول لكرة اليد للسيدات ترتيب الدوري النسائي، بعد انتصاره على السلام 20 -10، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من البطولة في الدور التمهيدي.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة اليد على منصة «إكس» يعتلي الفريق القصيمي الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الاتفاق الذي يملك الرصيد النقطي ذاته لكن الرائد يتفوق بالأهداف 65-45.

وفي مباراة جرت في التوقيت ذاته لحساب الجولة الرابعة فاز مضر على النور بنتيجة 12-2، ليحقق انتصاره الأول ويضع أول نقطتين في رصيده ويقفز إلى المركز الرابع.

وفي المقابل بقى النور بلا رصيد في المركز الثامن «الأخير».