سيدات اليد.. الرائد يتصدر بنقاط السلام
لاعبة من فريق الرائد لكرة اليد للسيدات تحاول تسديد الكرة وسط مضايقة من لاعبات السلام خلال الدوري النسائي، الإثنين (المركز الإعلامي - اتحاد اليد)
الرياض ـ الرياضية 2026.04.06 | 11:35 pm
تصدّر فريق الرائد الأول لكرة اليد للسيدات ترتيب الدوري النسائي، بعد انتصاره على السلام 20 -10، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من البطولة في الدور التمهيدي.
وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة اليد على منصة «إكس» يعتلي الفريق القصيمي الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الاتفاق الذي يملك الرصيد النقطي ذاته لكن الرائد يتفوق بالأهداف 65-45.
وفي مباراة جرت في التوقيت ذاته لحساب الجولة الرابعة فاز مضر على النور بنتيجة 12-2، ليحقق انتصاره الأول ويضع أول نقطتين في رصيده ويقفز إلى المركز الرابع.
وفي المقابل بقى النور بلا رصيد في المركز الثامن «الأخير».