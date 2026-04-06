سلة العُلا إلى نهائي المربع الذهبي

بلغ فريق العُلا الأول لكرة السلة نهائي بطولة المربع الذهبي بعد فوزه على الاتحاد بفارق 24 نقطة ونتيجة 100-76 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على الصالة الخضراء في جدة، الإثنين.

وتأهل العُلا إلى مواجهة الأهلي في النهائي الخميس المقبل على صالة وزارة الرياضة في جدة.

وكان الأهلي تأهل إلى النهائي أولًا وذلك بعد تصدره الدور الأول بالفوز على العُلا نفسه بفارق 6 نقاط 78-72، ما يجعل مواجهة النهائي بمثابة رد اعتبار أو تأكيد جدارة.

وأنهى العلا الربع الأول متقدمًا 19-22، قبل أن يتمكن الاتحاد من تقليص الفارق والتقدم مع نهاية الربع الثاني بنتيجة 44-43، ليستعيد العلا تفوقه في الربع الثالث وينهيه 66-78، ويواصل تفوقه في الربع الأخير ويحسم اللقاء لصالحه بنتيجة (76-100.

يذكر أن العُلا كان قد تُوّج فريق العُلا بلقب كأس الاتحاد لكرة السلة لعام 2026 للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على نظيره فريق النصر بنتيجة 89-82، في المباراة النهائية التي جمعتهما الأسبوع الماضي.