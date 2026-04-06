«بهجة».. 22 مشروعا تعزز جودة حياة الأحساء

أنجزت أمانة الأحساء 22 مشروعًا نوعيًا ضمن مشروع «بهجة»، شملت إنشاء وتفعيل 12 حديقة عامة، وتنفيذ 10 تدخلات حضرية في الطرقات والمساحات العامة، بإجمالي مساحة تجاوزت 350 ألف متر مربع خلال عام 2025.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود وزارة البلديات والإسكان الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المدن السعودية، من خلال تطوير الحدائق والمواقع الحضرية في الأحياء السكنية، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والأماكن العامة.

وشملت المشاريع زراعة أكثر من 105 آلاف شجرة وشجيرة، إلى جانب تنفيذ مسطحات خضراء متنوعة، وإنشاء مرافق خدمية مساندة، وتخصيص مناطق مهيأة لألعاب الأطفال والأنشطة الرياضية، إضافة إلى تعزيز مسارات المشي بما يسهم في تشجيع نمط الحياة الصحي، كما روعي في تصميم هذه المواقع تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان سهولة الوصول والاستخدام.

وأكدت الأمانة أن مشروع «بهجة» يُعد من المبادرات الوطنية الهادفة إلى توحيد جهود الأمانات في مختلف مناطق السعودية، بما يعزز من رضا السكان والزوار، ويرتقي بجودة المشهد الحضري، ويتضمن المشروع تطوير الحدائق العامة وتهيئة المواقع الحضرية، وتحويل المساحات المفتوحة إلى بيئات حيوية متعددة الاستخدامات ذات طابع ثقافي واجتماعي ورياضي وترفيهي.

ويهدف المشروع بحسب «واس» إلى تعظيم الاستفادة من المساحات العامة، وتحويلها إلى وجهات نشطة تقدم خدمات نوعية للأفراد، وتسهم في دعم الاستثمار المحلي، وتعزيز الترابط المجتمعي والرفاه الاجتماعي، وفق أفضل المعايير التخطيطية والتصميمية الحديثة.