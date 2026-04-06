فينيسيوس: فقدت حاستي التهديفية مع ألونسو

اعترف البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، بخلافاته مع مدربه السابق تشابي ألونسو، وذلك خلال فترته أوائل الموسم الجاري.

وعين الدولي الإسباني ولاعب الوسط السابق بالريال على رأس الإدارة الفنية للفريق العاصمي في مايو الماضي لكن رغم بدايته القوية إلا أن نتائجه تراجعت مما تسبب برحيله في يناير بعد خسارة كأس السوبر أمام برشلونة 2-3.

وقال فينيسيوس، خلال مؤتمر صحافي الإثنين، قبل استقبال بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: «فترتي مع تشابي كانت تجربة تعلمت فيها الكثير.. تطورت كشخص لكنني لم أكن على وفاق معه، لكنني أشعر بذلك مع ألفارو أربيلوا وهو يمنحني الكثير من الثقة مثلما يفعل كارلو أنشيلوتي».

وتراجع مستوى فينيسيوس تحت قيادة ألونسو، حيث لم يسجل أي هدف في 16 مباراة مع الفريق، وفي المقابل سجل عشرة في آخر 12 مع أربيلوا.

وأضاف فينيسيوس: «دائمًا أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق، لم أظن أبدًا أنني سأبتعد لفترة طويلة عن تسجيل الأهداف، كما هو الحال حينما كنت أصغر وأفتقر للتركيز، لكنني تعلمت من تلك الفترة السيئة، واللاعبون الجيدون يمكنهم العودة دائمًا».

شرح الصورة: فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني في المؤتمر الصحافي، الإثنين (الفرنسية)