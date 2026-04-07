قبل المغادرة.. الأهلي يختبر هوساوي

تُحدِّد اختباراتٌ طبيةٌ، يخضع لها زكريا هوساوي، ظهير أيسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في تدريبات الثلاثاء، إمكانية سفره مع زملائه إلى المجمعة لمواجهة الفيحاء، الأربعاء، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وسيُجري الجهاز الطبي الاختبارات لتقييم مدى تعافي اللاعب من إصابة الركبة التي تعرَّض لها خلال المعسكر الأخير للمنتخب السعودي الأول.

وفي حال اجتاز الاختبارات، سيغادر مع زملائه إلى الرياض، ومنها إلى المجمعة تأهبًا لخوض المباراة المقدَّمة من الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

وأدَّى الأهلي، الإثنين، حصةً تدريبيةً على ملعب النادي، واكتفى هوساوي، وفق المصادر، بالمشاركة في أجزاءٍ محدودةٍ منها.

وسيختار الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، بعد الحصة الختامية، الأسماء التي ستغادر إلى الرياض.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري متأخرًا بخمس نقاط عن النصر المتصدر.

ويلعب الفريق الجدَّاوي المباراة مقدَّمة عن موعدها بسبب ارتباطاته في دوري أبطال آسيا للنخبة.