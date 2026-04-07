في ليلة عودة جيوكيرس.. «ألفالادي» يهدد طموحات أرسنال

يحتضن ملعب جوزيه ألفالادي الثلاثاء مواجهة قوية في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بين فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي الأول لكرة القدم وأرسنال الإنجليزي.

وستشهد المباراة مواجهة من نوع خاص بين السويدي فيكتور جيوكيرس نجم أرسنال وفريقه السابق، الذي شهد توهجه قبل انتقاله للفريق اللندني في صيف 2025.

يدخل أرسنال هذه المواجهة في ظروف فنية صعبة بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين للمرة الأولى الموسم الجاري، الأولى في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام مانشستر سيتي، ثم ودع منافسات كأس الاتحاد من ربع النهائي بخسارته أمام ساوثهامبتون 1-2 السبت الماضي.

ورغم هذه العثرات المحلية لا يزال فريق المدرب ميكيل أرتيتا يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه مع خوضه مباراة أكثر كما يحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في المسابقة القارية بعد تصدره مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة وتجاوزه باير ليفركوزن في دور الـ 16 بهدفين دون رد بمجموع المباراتين.

في المقابل يعيش سبورتينج لشبونة فترة انتعاش قوية تحت قيادة المدرب روي بورجيس حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية سجل خلالها 4 أهداف على الأقل في كل مباراة.

وتأتي قوة الفريق البرتغالي من سجله القوي على ملعبه، إذ نجح في تحقيق الفوز في آخر 17 مباراة خاضها أمام جماهيره في مختلف المسابقات ويدخل اللقاء منتشيًا بفوزه الأخير على سانتا كلارا 4-2 في الدوري المحلي الذي يحتل فيه المركز الثاني.

قاريًا لم ينجح سبورتينج في تحقيق أي فوز على أرسنال خلال الوقت الأصلي في آخر خمس مواجهات جمعت بينهما حيث انتهت ثلاث بالتعادل وفاز الفريق اللندني مرتين آخرها كان اكتساحا بنتيجة 5ـ1 في لشبونة نوفمبر 2024.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يصل فيها أرسنال لربع نهائي البطولة القارية، حيث يطمح للوصول للمربع الذهبي للمرة الرابعة في تاريخه بينما يسعى سبورتينج لاستغلال زخمه الهجومي وسجله المثالي في ملعبه الموسم الجاري في دوري الأبطال حيث فاز بجميع مبارياته الخمس التي استضافها.



من جهته، قلل ماكسي أراوخو لاعب وسط سبورتنيج من الحديث عن ترشيح أرسنال للفوز، قائلًا في مؤتمر صحافي الإثنين: «لا يوجد مرشحون في مثل هذه المواجهات.. هم يقدمون أداء جيدًا، وكذلك نحن».

كما أكد المدرب روي بورجيس أن خسارة أرسنال لمباراتين متتاليتين لا تعكس بالضرورة تراجعًا في مستواه، موضحًا: «الفرق الكبرى تسعى دائمًا للفوز، وأعتقد أنهم سيكونون أكثر تركيزًا وجاهزية لإظهار قوتهم الفردية والجماعية، وهو ما سيجعل المباراة أكثر صعوبة بالنسبة لنا».

وتجرى مباراة الإياب في 15 أبريل على ملعب الإمارات.