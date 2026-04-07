ماربيا تجهز الاتحاديين

حدَّدت الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد برنامج المعسكر الإعدادي الصيفي للفريق الأول تحضيرًا للموسم المقبل، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وطبقًا للمصادر ذاتها، اختارت الإدارة الاتحادية مدينة ماربيا الإسبانية مقرًّا لمعسكر «النمور»، الذي ينطلق منتصف يوليو المقبل ويستمرُّ حتى نهاية الشهر ذاته، كونها تُعدُّ من الوجهات المعتادة للأندية الأوروبية والخليجية خلال فترة الإعداد.

وأشارت إلى أن البرنامج سيتضمَّن خوض عدد من المباريات التجريبية «ما بين مباراتين إلى ثلاث مباريات». ويجري العمل حاليًّا على تنسيقها، وتحديد أطرافها ضمن خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين. وذكرت المصادر، أن الإدارة تدرس أيضًا تحويل المعسكر إلى مدينة قادش «بنسبة ضئيلة»، وهذا يعتمد على ترتيب المواجهات التي سيتمُّ الإعلان عنها لاحقًا.

يشار إلى أن الاتحاد نظَّم معسكره الإعدادي الموسم الماضي في منطقة الجارف، الواقعة أقصى جنوب البرتغال، ومدينة جيرونا الإسبانية.