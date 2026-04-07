عقود الرعاة تتراجع.. ميزانية النصر انتظار

كشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن أن عقود الرعاية الجديدة لنادي النصر خلال الفترة المقبلة ستكون أقل في القيمة الإجمالية مقارنةً بما حققه النادي بالمواسم الثلاثة الماضية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذا التراجع يأتي بالتزامن مع قرب انتهاء عدد من عقود الرعاية المرتبطة بشركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة «مع نهاية الموسم الجاري» بعد نحو ثلاثة مواسم متتالية من الشراكة.

وذكرت أن الوضع المالي للنادي سيتأثَّر في الصيف المقبل بشكل مباشر بنتائج الفريق في بطولتَي الدوري ودوري أبطال آسيا 2 الموسم الجاري، إذ إن تحقيق اللقبين سيوفر له دفعةً ماليةً كبيرةً، تُعزِّز موقفه التفاوضي، وتدعم إيراداته، أمَّا في حال عدم حصدهما فقد يضعه ذلك أمام وضع مالي صعب.

وأشارت المصادر إلى أن عقود الرعاية الحالية للنادي العاصمي يصل عددها إلى تسعة، معظمها من جهات مرتبطة بمالك النادي، وصندوق الاستثمارات العامة في إطار دعم الاستقرار المالي خلال المرحلة الماضية.

وتضمُّ قائمة رعاة النادي «كافد KAFD»، الراعي الرئيس، وشركاءَ بارزين: «أديداس»، و«القدية»، و«آريا كروزس»، و«نوق»، و«جاذرن»، و«البنك الخليجي الدولي GIB»، و«نوبكو»، و«ترشيد»، و«سيفورا».

وتشمل قائمة الرعاة أيضًا شركات ترتبط بعقود ذات قيمة مرتفعة بالصندوق، منها «أفيلييس للطيران الخاص» على قمصان فرق السيدات، و«شركة الأكل الحلال» على قمصان فريق كرة السلة.

وأفصحت المصادر عن أن ملف الرعاة سيشهد إعادةَ تشكيل شاملةً مع بداية الموسم الجديد من قِبل مُلَّاك النادي العاصمي.