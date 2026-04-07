بهدف بولتيانو.. نابولي يخطف مركز ميلان

أزاح فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم، حامل اللقب، ضيفه ميلان عن المركز الثاني في جدول التريب بالفوز عليه الإثنين 1-0 لحساب الجولة الـ 31 لدوري الدرجة الأولى.

وبدا أن المواجهة على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا» في طريقها للتعادل، قبل أن يقول البديل ماتيو بوليتانو كلمته بعد دقائق معدودة على دخوله، بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 79 بتسديدة بيسراه من زاوية ضيقة.

وبذلك، رفع نابولي رصيده إلى 65 نقطة وبات ثانيًا بفارق نقطتين أمام ميلان وسبع خلف إنتر المتصدر الفائز الأحد على روما 5-2.

وكانت ‌بداية اللقاء مثيرة، توغل ‌ليوناردو ⁠سبيناتزولا لاعب نابولي من ⁠الجانب الأيسر وأطلق تسديدة بقدمه اليمنى مرت أعلى لعارضة في الدقيقة 23.

ومنع ستراهينيا بافلوفيتش مدافع ميلان فرصة محققة لنابولي بعدما أبعد تسديدة المهاجم جيوفاني من خارج منطقة الجزاء، بعدما انطلق بسرعة من ⁠خلف الدفاع.

واعتمد ميلان على الهجمات ‌المرتدة لتهديد مرمى صاحب الأرض، لكنه افتقر للدقة على ‌الرغم من المساحات التي ظهرت ‌في دفاع نابولي.

وأهدر كريستوفر نكونكو جناح ميلان فرصة خطيرة قبل عشر دقائق من النهاية الاستراحة، بعدما انطلق في هجمة مرتدة من الجانب ‌الأيسر وسدد بجوار القائم الأيمن.

وبعد نهاية الاستراحة، استقر اللعب في وسط ⁠الملعب، ⁠قبل أن ينتفض نابولي قرب النهاية بحثًا عن هدف الفوز.

شرح الصورة: ماتيو بوليتانو جناح نابولي يسدد كرة الهدف الوحيد لفريقه في شباك ميلان، الإثنين (رويترز)