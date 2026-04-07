نيران صديقة تغرق «الغواصات الصفراء»

مُني فريق فياريال الأول لكرة القدم بخسارته الأولى على ملعب جيرونا، الإثنين، إذ سقط بهدفٍ دون ردٍّ، جاء بنيرانٍ صديقةٍ في ختام الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وخسر فريق «الغواصات الصفراء» ثلاث مراتٍ سابقًا أمام نظيره الكاتالوني منذ المباراة الأولى بينهما في الدوري عام 2017، لكنَّها جميعًا كانت على ملعبه حتى هذا اللقاء حين زار مدافعه باو نافارو شباكه بالخطأ قبيل نهاية الشوط الأول «1+45».

وبخسارته الثامنة الموسم الجاري، فرَّط الفريق بفرصة الابتعاد في المركز الثالث عن أتلتيكو مدريد الرابع، الذي خسر بدوره على ملعبه أمام برشلونة المتصدر 1ـ2، السبت.

وتجمَّد رصيد فياريال عند 58 نقطةً بفارق نقطةٍ أمام أتلتيكو، فيما رفع جيرونا رصيده إلى 37 نقطةً في المركز الـ 12 بتحقيق فوزه التاسع قبل انتقاله، نهاية الأسبوع، إلى العاصمة لمواجهة ريال مدريد «الثاني».