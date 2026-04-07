«فرح طال انتظاره»

يقترب الحلم وتلوح في الأفق ملامح عودة طال انتظارها .. عودة نادي الشباب إلى منصات التتويج حيث المكان الطبيعي الذي اعتاد عليه هذا الكيان الكبير. فالتاريخ لا يُنسى والبطولات لا تغيب إلا لتعود أكثر بريقًا والشباب يدرك جيدًا أن الطريق نحو الذهب ليس مستحيلًا بل يبدأ من الإيمان والقتال داخل المستطيل الأخضر.



اليوم يقف الفريق على أعتاب مرحلة مفصلية تتطلب من اللاعبين استشعار حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. فارتداء شعار الشباب ليس مجرد مشاركة بل التزام بتاريخ وجماهير تنتظر الفرح منذ سنوات. الروح القتالية والانضباط والرغبة الصادقة في إعادة الهيبة هي مفاتيح العودة الحقيقية وهي ما يجب أن يظهر في كل دقيقة داخل الملعب.



البطولة الخليجية تمثل فرصة ذهبية ليست فقط لإضافة لقب جديد بل لاختصار الكثير من الطريق نحو استعادة الثقة والهيبة. تحقيق هذا اللقب سيعيد للفريق نغمة الانتصارات ويمنحه دفعة معنوية كبيرة للعودة بقوة إلى الواجهة حيث اعتادت الجماهير أن ترى فريقها منافسًا لا يُستهان به.



المسؤولية لا تقع على اللاعبين وحدهم بل تمتد إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب القدير نور الدين بن زكري الذي يملك الخبرة والقدرة على إعادة ترتيب الأوراق وبث الروح في المجموعة وكذلك الإدارة بقيادة الرئيس المحبوب عبد العزيز بن فهد المالك الذي تقع عليه مهمة تهيئة الأجواء المناسبة وتحفيز الجميع لتحقيق الهدف المنشود.



أما الجماهير الشبابية .. فهي القلب النابض والداعم الأول التي لم تفقد الأمل رغم الغياب وتترقب لحظة الفرح بعودة البطولات إلى خزائن ناديها. هذه الجماهير لا تطلب المستحيل بل تريد أن ترى فريقها يقاتل بشرف ويقدم كل ما لديه من أجل الشعار.



لقطة ختام :

تبقى الحقيقة الأهم أن العودة تبدأ من الداخل من إيمان اللاعبين بأنهم قادرون على إعادة الأمجاد ومن رغبتهم الصادقة في كتابة فصل جديد من تاريخ نادي الشباب فالحلم بات قريبًا وما بين الحلم والحقيقة هناك عزيمة رجال لا تقبل إلا أن تعانق الذهب من جديد.