التضامن إلى دوري النخبة

صعد فريق التضامن تحت 21 عامًا لكرة القدم إلى دوري جوِّي للنخبة إثر تغلُّبه، مساء الإثنين، على نظيره ومضيفه الروضة بركلات الترجيح 6ـ5 بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بفوز صاحب الأرض 2ـ0.

والتقى الفريقان في إطار إياب ربع نهائي بطولة أندية السعودية تحت 21 عامًا «الدرجة الأولى».

وعلى أرضه في رفحاء، فاز التضامن، الأسبوع الماضي، في الذهاب 2ـ0. وعادلَ الروضة النتيجة الإجمالية في العودة، فلجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الضيوف.

بذلك، صعد التضامن، للمرة الأولى في تاريخه، إلى الدرجة الأعلى من مسابقات الفرق السعودية لفئة الشباب.

واحتفل لاعبوه مع الجهاز الفني، الذي يقوده المدرب السعودي سعود ناوي، ومجلس الإدارة، برئاسة عارف الخشرم، على أرضية الملعب في الأحساء بعد حسم التأهل.

وتهبط الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأخيرة في دوري جوِّي للنخبة إلى الدرجة الأولى، وتصعد بدلًا منها فرق نصف نهائي بطولة أندية الدرجة الأولى.