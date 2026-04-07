تواصل مع الهلال.. يوفنتوس يخطط على نونيز

يبحث نادي يوفنتوس الإيطالي عن التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لقناة «سكاي سبورتس» الإيطالية، الثلاثاء، تواصل النادي مع الهلال بشأن نونيز لبحث إمكانية وصول الدولي الأوروجوياني إلى «أليانز ستاديوم»، معقل الفريق الملقَّب بـ «السيدة العجوز» في تورينو.

وذكرت القناة، أن «الميركاتو» الصيفي المقبل ليوفنتوس سيعتمد بشكلٍ كبيرٍ على تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد لتمويل تعاقداته.

يشار إلى أن نونيز انتقل إلى الهلال قادمًا من ليفربول الإنجليزي مقابل 53 مليون يورو، أغسطس 2025، ولعب مع الأزرق العاصمي 24 مباراةً في كل البطولات، سجل خلالها تسعة أهدافٍ، وصنع خمسة.

واستبعد الهلال الأوروجوياني من القائمة المحلية لمنافسات دوري روشن السعودي بعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوية الماضية.