أمام البايرن.. الريال لا يخسر ربع النهائي

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهةٍ تحمل الرقم 29 بينهما، وهو الرقم الأعلى ضمن مسابقات الأندية الأوروبية.

وخلال المواجهات السابقة حقق الريال 13 فوزًا مقابل 11 للبايرن، وسجل 45 هدفًا أي أكثر بثلاثة أهدافٍ من منافسه الألماني.

ويملك الريال، صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة «15»، الأفضلية في المواجهات المباشرة الأخيرة مع الفريق البافاري «ستة ألقابٍ» حيث تأهل من آخر أربع مبارياتٍ بنظام الذهاب والإياب.

كذلك لم يُهزم الفريق الإسباني في آخر تسع مبارياتٍ له أمام البايرن مسجلًا سبعة انتصاراتٍ وتعادلين، حسبَ الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وعلى الرغم من أن حظوظ الريال أقوى في هذا الدور بالتحديد، إذ فاز بجميع المباريات السابقة بينهما مواسم 1987ـ1988 و2000ـ2001 و2016ـ2017، إلا أن الأداء الأخير محليًّا وقاريًّا، يُعطي للبايرن أملًا أكبر في كسر القاعدة.

ووصل الريال إلى هذه المرحلة للموسم السادس تواليًا بعد أن اضطر إلى خوض الملحق المؤهل إلى دور الـ 16 أمام بنفيكا البرتغالي قبل أن يتغلَّب على مانشستر سيتي «3ـ0 ذهابًا، و2ـ1 إيابًا».

أمَّا البايرن، فاحتل وصافة المرحلة بتسعة انتصاراتٍ من عشر مبارياتٍ، وتأهل إلى ربع النهائي على حساب أتالانتا الإيطالي بـ 10ـ2 في مجموع المباراتين.

وحقق الريال الفوز في آخر أربع مواجهاتٍ «ذهاب وإياب» بين الفريقين، كان آخرها بنتيجة 4ـ3 في مجموع مباراتي نصف نهائي موسم 2023ـ2024، ليصبح رصيد الفريق الملكي تسع مبارياتٍ دون هزيمةٍ «سبعة انتصارات وتعادلان».

وعلى صعيد مواجهاته أمام الفرق الألمانية، لم يخسر الفريق الإسباني سوى مرةٍ واحدةٍ من آخر 23 مباراةً، مسجلًا 16 فوزًا وستة تعادلاتٍ. وكان انتصاره 5ـ2 على بوروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من الموسم الماضي الانتصار الرابع تواليًا، والـ 19 في آخر 25 مباراةً على ملعبه، مع خمسة تعادلاتٍ، وخسارةٍ واحدةٍ.

وفي المباريات الإقصائية، حقق الريال الفوز في آخر تسع مواجهاتٍ منذ خسارته أمام دورتموند 3ـ4 بمجموع مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2012ـ2013، كما فاز بجميع مبارياته السبع التي خاضها في ربع نهائي دوري الأبطال.

في المقابل، خسر البارين أمام برشلونة 1ـ4 في الجولة الثالثة من الموسم الماضي، وهي آخر مباراةٍ له ضد فرقٍ إسبانية، إذ يملك فوزين في آخر سبع مواجهاتٍ مع تعادلين، وثلاث هزائم.