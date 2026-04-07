يونايتد يمدّد عقد ماجواير

جدَّد الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، عقده عامًا واحدًا مع خيار التمديد 12 شهرًا إضافيةً، حسبَ بيانٍ نشره النادي، الثلاثاء.

وكان عقد مدافع المنتخب الإنجليزي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وذكر جاسوتن ويلكوكس، مدير الكرة في البيان: «هاري يجسِّد العقلية والصلابة المطلوبة للتألق مع مانشستر يونايتد. إنه المحترف المثالي الذي يقدم خبرةً، وقيادةً لا تقدَّر بثمنٍ لفريقنا الشاب والطموح».

في حين قال ماجواير: «تمثيل مانشستر يونايتد أعظم شرفٍ يمكن أن أحظى به. إنها مسؤولية تجعلني وعائلتي نشعر بالفخر كل يوم. أنا سعيدٌ بتمديد مسيرتي في هذا النادي الرائع لتستمر على الأقل ثمانية مواسم، ومواصلة اللعب أمام جمهورنا المميز لخلق مزيدٍ من اللحظات الرائعة معًا».

وانضمَّ ماجواير إلى مانشستر يونايتد من ليستر سيتي عام 2019 مقابل 97 مليون دولار، وكان وقتها مبلغًا قياسيًّا عالميًّا لمدافعٍ، وفاز مع الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وشارك في 266 مباراةً.

وكان المدافع، البالغ 33 عامًا، بصدد الرحيل في 2023 بعد أن خسر مركزه تحت قيادة المدرب السابق إريك تين هاج، ومنذ ذلك الوقت أصبح لاعبًا رئيسًا، وتم استدعاؤه للمنتخب الإنجليزي قبل منافسات بطولة كأس العالم.