بطلة «علي كلاي» تلاحق مروّجي الشائعات قانونيّا

أكدت لـ «لرياضية» الفنانة السورية سارة بركة أنها ستلاحق مروِّجي الشائعات حولها قانونيًّا على خلفية تداول تصريحاتٍ، نُسبت إليها، وتتضمَّن إساءةً إلى المرأة المصرية، ما أثار موجةً من الانتقادات ضدها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الفنانة في توضيحٍ رسمي، أنها لم تُدلِ بأي حديثٍ يسيء إلى المصريات، مشدِّدةً على أن ما تم تداوله عبارةٌ عن تصريحاتٍ محرَّفةٍ، تم نشرها بلسانها بهدف التحريض ضدها، لافتةً إلى أنها لن تتهاون في مقاضاة كل مَن تسبَّب في نشر هذا اللغط انطلاقًا من تقديرها العميق للمرأة المصرية، التي وصفتها بـ «السيدة العظيمة»، ورفضها التام لمنطق التعميم، أو الربط بين الفعل والجنسية.

وأشارت سارة إلى أن أصل اللبس يعود إلى سؤالٍ، وُجِّه إليها حول المقارنة بين المرأة السورية والمصرية من حيث القدرة على التعامل مع الرجل، إذ رفضت حينها الإجابة القطعية كون الأمر يعود للفروق الفردية، ولا يرتبط بجنسيةٍ محددةٍ.

ومع تسارع وتيرة الهجوم، أعربت بركة عن امتنانها لحالة الدعم والاحتضان التي وجدتها من محبيها الذين استندوا إلى مواقفها السابقة المعروفة بالرصانة والأدب، مؤكدة أن حبها لمصر وأهلها لا يقبل المزايدة، وأنها لمست محبةً كبيرةً من الجمهور المصري حالت دون نجاح محاولات التشويه.

وفي سياق نشاطها الفني، عبَّرت سارة عن سعادتها البالغة بالأصداء الإيجابية التي يحققها دورها في مسلسل «علي كلاي» من بطولة الفنان أحمد العوضي، كاشفةً عن التحديات التي واجهتها في إتقان اللهجة المصرية ببراعةٍ لدرجةٍ دفعت بعضهم للاعتقاد بأنها تتقنها مسبقًا.

واختتمت حديثها بالتأكيد على اعتزازها بالصناعة الدرامية المصرية، ورغبتها الصادقة في تقديم أفضل ما لديها للجمهور المصري الذي تعدُّه شريكًا أساسيًّا في نجاحها الفني.