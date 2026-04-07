العازمي لـ «الرياضية»: تمسّكوا بالشعر الشعبي.. وعاقبوا المتجاوزين

أكد الشاعر الكبير حبيب العازمي أهمية التمسُّك بالشعر الشعبي الأصيل كونه يعكس التراث السعودي، مشدِّدًا في الوقت ذاته على أهمية تنقيحه، ومراجعته من أجل ضمان بقاء المفردة الجميلة والهادفة.

وفي تصريحٍ لـ «الرياضية» عن مشاركته في مهرجان الفنون التقليدية وعودته وفن المحاورة، قال العازمي: «إنه أمرٌ مبهجٌ، ويعني لي الكثير، خاصَّةً أن الحدث قدَّم لونًا من ألوان الشعر الشعبي الأصيل، وإن شاء الله تستمر هذا المحافل المهمة، وأتمنى أن نشاهد ذلك في مهرجان ولي العهد للهجن، الصيف المقبل، لأن الطائف المكان الأول الذي انطلق منه هذا الفن العريق».

وأضاف: «نشكر وزارة الثقافة على هذا التقديم الرائع، واهتمامها بالشعر، لأنه يُمثِّل تراثنا الذي نفتخر ونهتم به. نحن نعيش بداية العصر الذهبي للمحاورة».

وطالب أسطورة فنون المحاورة بوضع عقوباتٍ صارمةٍ على الشعراء المتجاوزين في ساحة المحاورة، قائلًا: «لا بد من وضع عقوباتٍ قويةٍ على الشعراء المتجاوزين في الساحة، وأن تكون هناك ضوابطُ لعدم التجاوز والانجراف وراء كلماتٍ لا تفيد الموروث وجمهوره، وتتناقل بين الناس بشكلٍ غير مفيدٍ».

ودعا العازمي الجيل الحالي إلى الاهتمام بالتراث والموروث الثقافي الغني للسعودية، مشدِّدًا على ضرورة تنقيح الشعر الشعبي من كل الشوائب التي لا تليق بالمجتمع لما له من تأثيرٍ، خاصَّةً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في عصر «الفضاء المفتوح».